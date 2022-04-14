OMEGA (OMEGA) Tokenomics Få vigtig indsigt i OMEGA (OMEGA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OMEGA (OMEGA) Information
OMEGA is more than a meme coin—it's a movement fueled by energy and loyalty. The culture, real-life experiences, and brand are all powered by the dedicated fellowship of its community, with generous rewards for those who join. OMEGA is the demon you worship, a mischievous presence whispering in your ear, urging you toward thrilling pursuits. Those who follow OMEGA are rewarded, for the true ALPHA has always been OMEGA.

OMEGA (OMEGA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OMEGA (OMEGA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 189.21K $ 189.21K $ 189.21K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 189.21K $ 189.21K $ 189.21K Alle tiders Høj: $ 0.00487617 $ 0.00487617 $ 0.00487617 Alle tiders Lav: $ 0.00013719 $ 0.00013719 $ 0.00013719 Nuværende pris: $ 0.00019321 $ 0.00019321 $ 0.00019321 Få mere at vide om OMEGA (OMEGA) pris

OMEGA (OMEGA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OMEGA (OMEGA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMEGA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMEGA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMEGA's tokenomics, kan du udforske OMEGA tokens live-pris!

