OMEGA Labs (SN24) Tokenomics Få vigtig indsigt i OMEGA Labs (SN24), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OMEGA Labs (SN24) Information OMEGA Focus is a 1-click miner that anyone can install and start earning TAO for doing productive work, powered by Subnet 24 Officiel hjemmeside: https://focus.inc/ Køb SN24 nu!

OMEGA Labs (SN24) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OMEGA Labs (SN24), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Samlet udbud $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Cirkulerende forsyning $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Alle tiders Høj: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Alle tiders Lav: $ 0.662567 $ 0.662567 $ 0.662567 Nuværende pris: $ 0.683587 $ 0.683587 $ 0.683587 Få mere at vide om OMEGA Labs (SN24) pris

OMEGA Labs (SN24) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OMEGA Labs (SN24) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SN24 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SN24 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SN24's tokenomics, kan du udforske SN24 tokens live-pris!

SN24 Prisprediktion Vil du vide, hvor SN24 måske er på vej hen? Vores SN24 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SN24 Tokens prisprediktion nu!

