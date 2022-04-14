OliXRP (OLX) Tokenomics Få vigtig indsigt i OliXRP (OLX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OliXRP (OLX) Information OLX is a utility token on the XRP Ledger powering a trader-centric ecosystem built around real tools and rewards. It grants access to premium indicators (JMS and MAC), private Discord membership, and special trading features. Alongside OLX, the CFH token allows liquidity providers to earn monthly XRP rewards. Together, OLX and CFH create a sustainable, reward-based environment for serious retail traders using technical tools—not hype. Officiel hjemmeside: https://whop.com/crypto-oli-club/ Køb OLX nu!

OliXRP (OLX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OliXRP (OLX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.23K $ 60.23K $ 60.23K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 102.08K $ 102.08K $ 102.08K Alle tiders Høj: $ 0.061488 $ 0.061488 $ 0.061488 Alle tiders Lav: $ 0.00723126 $ 0.00723126 $ 0.00723126 Nuværende pris: $ 0.01020808 $ 0.01020808 $ 0.01020808 Få mere at vide om OliXRP (OLX) pris

OliXRP (OLX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OliXRP (OLX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OLX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OLX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OLX's tokenomics, kan du udforske OLX tokens live-pris!

OLX Prisprediktion Vil du vide, hvor OLX måske er på vej hen? Vores OLX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OLX Tokens prisprediktion nu!

