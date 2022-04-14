Olive Cash (OLIVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Olive Cash (OLIVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Olive Cash (OLIVE) Information OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders. Officiel hjemmeside: https://olive.cash/

Olive Cash (OLIVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Olive Cash (OLIVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.69K $ 44.69K $ 44.69K Samlet udbud $ 51.81M $ 51.81M $ 51.81M Cirkulerende forsyning $ 51.31M $ 51.31M $ 51.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.13K $ 45.13K $ 45.13K Alle tiders Høj: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00087108 $ 0.00087108 $ 0.00087108 Få mere at vide om Olive Cash (OLIVE) pris

Olive Cash (OLIVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Olive Cash (OLIVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OLIVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OLIVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OLIVE's tokenomics, kan du udforske OLIVE tokens live-pris!

OLIVE Prisprediktion Vil du vide, hvor OLIVE måske er på vej hen? Vores OLIVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

