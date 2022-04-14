Olen Mosk (OLEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Olen Mosk (OLEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Olen Mosk (OLEN) Information The token is just a meme version of elon musk so. We are a community run project no dev behind and this is my first time updating a token on this platform i will try my best to cover all the requirements im one of the team community leaders we are motivated and and working hard for the project. Our utility basically is our community that is shining and constantly working thank you so much Officiel hjemmeside: https://olenmosk.space/ Køb OLEN nu!

Olen Mosk (OLEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Olen Mosk (OLEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.35K $ 17.35K $ 17.35K Alle tiders Høj: $ 0.01163962 $ 0.01163962 $ 0.01163962 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017347 $ 0.00017347 $ 0.00017347 Få mere at vide om Olen Mosk (OLEN) pris

Olen Mosk (OLEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Olen Mosk (OLEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OLEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OLEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OLEN's tokenomics, kan du udforske OLEN tokens live-pris!

