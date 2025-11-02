OKX Mascot (WALLY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00780088$ 0.00780088 $ 0.00780088 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.18% Prisændring (7D) -0.33% Prisændring (7D) -0.33%

OKX Mascot (WALLY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har WALLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WALLYs højeste pris nogensinde er $ 0.00780088, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WALLY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.18% i løbet af 24 timer og -0.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OKX Mascot (WALLY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Cirkulationsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Samlet Udbud 999,970,448.449221 999,970,448.449221 999,970,448.449221

Den nuværende markedsværdi på OKX Mascot er $ 5.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WALLY er 999.97M, med et samlet udbud på 999970448.449221. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.88K.