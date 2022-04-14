OKX BETH (BETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i OKX BETH (BETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OKX BETH (BETH) Information What is BETH? BETH is a yield-bearing liquid staking token representing staked ETH at a 1:1 ratio on OKX. What can I use BETH for? BETH provides additional liquidity and access to additional earning opportunities while still earning BETH rewards, including: • BETH/USDT and BETH/ETH Spot trading • BETH as collateral for loan and trading • BETH as campaign entry to earn airdrop rewards Officiel hjemmeside: https://www.okx.com/earn/eth Køb BETH nu!

OKX BETH (BETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OKX BETH (BETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Alle tiders Høj: $ 4,780.62 $ 4,780.62 $ 4,780.62 Alle tiders Lav: $ 1,395.58 $ 1,395.58 $ 1,395.58 Nuværende pris: $ 4,465.38 $ 4,465.38 $ 4,465.38 Få mere at vide om OKX BETH (BETH) pris

OKX BETH (BETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OKX BETH (BETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BETH's tokenomics, kan du udforske BETH tokens live-pris!

