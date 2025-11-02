OKIE Pris (OKIE)
--
-0.07%
-8.61%
-8.61%
OKIE (OKIE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har OKIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OKIEs højeste pris nogensinde er $ 0.00362919, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, OKIE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.07% i løbet af 24 timer og -8.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på OKIE er $ 11.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OKIE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.35K.
I løbet af i dag var prisændringen af OKIE til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af OKIE til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af OKIE til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af OKIE til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.07%
|30 dage
|$ 0
|-96.27%
|60 dage
|$ 0
|-97.53%
|90 dage
|$ 0
|--
OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.
The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.
As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.
OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.
Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.
