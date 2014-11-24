Okcash (OK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Okcash (OK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Okcash (OK) Information OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin). Officiel hjemmeside: https://okcash.org/ Hvidbog: https://github.com/okcashpro/okcash-whitepaper Køb OK nu!

Okcash (OK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Okcash (OK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 447.61K $ 447.61K $ 447.61K Samlet udbud $ 105.00M $ 105.00M $ 105.00M Cirkulerende forsyning $ 89.37M $ 89.37M $ 89.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 525.89K $ 525.89K $ 525.89K Alle tiders Høj: $ 0.7685 $ 0.7685 $ 0.7685 Alle tiders Lav: $ 0.00001798 $ 0.00001798 $ 0.00001798 Nuværende pris: $ 0.0050085 $ 0.0050085 $ 0.0050085 Få mere at vide om Okcash (OK) pris

Okcash (OK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Okcash (OK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OK's tokenomics, kan du udforske OK tokens live-pris!

