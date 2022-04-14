Oia Oia Cat (OIACAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Oia Oia Cat (OIACAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Oia Oia Cat (OIACAT) Information Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We’ve partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike. Officiel hjemmeside: https://oiacatofficial.fun/ Køb OIACAT nu!

Oia Oia Cat (OIACAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oia Oia Cat (OIACAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.89K $ 5.89K $ 5.89K Samlet udbud $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Cirkulerende forsyning $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.89K $ 5.89K $ 5.89K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Oia Oia Cat (OIACAT) pris

Oia Oia Cat (OIACAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oia Oia Cat (OIACAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OIACAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OIACAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OIACAT's tokenomics, kan du udforske OIACAT tokens live-pris!

