OHO Blockchain (OHO) Tokenomics Få vigtig indsigt i OHO Blockchain (OHO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

OHO Blockchain (OHO) Information OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools. OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO. Officiel hjemmeside: https://www.oho.ai Køb OHO nu!

OHO Blockchain (OHO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OHO Blockchain (OHO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.60M Samlet udbud $ 45.00B Cirkulerende forsyning $ 24.14B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.90M Alle tiders Høj: $ 0.05413 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00130894 Få mere at vide om OHO Blockchain (OHO) pris

OHO Blockchain (OHO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OHO Blockchain (OHO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OHO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OHO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OHO's tokenomics, kan du udforske OHO tokens live-pris!

OHO Prisprediktion Vil du vide, hvor OHO måske er på vej hen? Vores OHO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OHO Tokens prisprediktion nu!

