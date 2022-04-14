OGzClub (OGZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i OGzClub (OGZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OGzClub (OGZ) Information OGz is the pioneering MemeFi project that strives to create a thriving community by incorporating the beloved Meme culture with DeFi,At the core of OGz lies a unique referral program that rewards members who invite new users to join the ecosystem. OGz MemeFi is introducing innovative tax features inspired by our DeFi experience, without disrupting the token supply for rewards or payments . Officiel hjemmeside: https://ogz.club/ Hvidbog: https://ogz.club/OGz-Litepaper.pdf Køb OGZ nu!

OGzClub (OGZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OGzClub (OGZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 118.00B $ 118.00B $ 118.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.87K $ 58.87K $ 58.87K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000000498909 $ 0.000000498909 $ 0.000000498909 Få mere at vide om OGzClub (OGZ) pris

OGzClub (OGZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OGzClub (OGZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OGZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OGZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OGZ's tokenomics, kan du udforske OGZ tokens live-pris!

OGZ Prisprediktion Vil du vide, hvor OGZ måske er på vej hen? Vores OGZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OGZ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!