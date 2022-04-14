OGLONG (OGLG) Tokenomics Få vigtig indsigt i OGLONG (OGLG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OGLONG (OGLG) Information OGLG is the native token of OGLong, the first-ever BTC-Fi launchpad fully owned by the OG Bitcoin community. INFRASTRUCTURE Our commitment at OGLONG goes beyond funding. We're building the infrastructural backbone for developers and users alike, featuring advanced tools for exploration, project tracking, and seamless interaction. Our platform ensures that you have a robust, scalable environment to grow and enhance the Bitcoin ecosystem. COMMUNITY Join OGLONG’s community-focused platform, dedicated exclusively to Bitcoin projects. It's where innovation meets a passionate collective, ready to drive change in the crypto space. Engage with projects you believe in, and be part of a movement shaping the future of blockchain, all within the dynamic world of Bitcoin. Officiel hjemmeside: https://www.oglong.com/ Køb OGLG nu!

OGLONG (OGLG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OGLONG (OGLG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.09K $ 21.09K $ 21.09K Samlet udbud $ 2.41B $ 2.41B $ 2.41B Cirkulerende forsyning $ 2.41B $ 2.41B $ 2.41B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.09K $ 21.09K $ 21.09K Alle tiders Høj: $ 0.0054034 $ 0.0054034 $ 0.0054034 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om OGLONG (OGLG) pris

OGLONG (OGLG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OGLONG (OGLG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OGLG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OGLG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OGLG's tokenomics, kan du udforske OGLG tokens live-pris!

