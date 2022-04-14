Oggie (OGGIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Oggie (OGGIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Oggie (OGGIE) Information The $OGGIE token, launched on the Ethereum blockchain, is a community-driven memecoin celebrating the legacy of Oggie the Frog, a character from Robert Crumb’s Big Yum Yum Book. Oggie, an emblem of 1960s countercultural humor, is positioned as the original frog inspiring later icons like Pepe the Frog. The project connects underground art history with digital assets, emphasizing cultural significance. With burned liquidity and a renounced contract, $OGGIE ensures transparency and trust. It aims to engage collectors and fans by offering a token that honors Crumb’s artistic influence in the blockchain space, so they can participate in the celebration of the original art, the fiery creativity of the new one being produced by the community & more. Officiel hjemmeside: https://oggiethefrog.com/ Køb OGGIE nu!

Oggie (OGGIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oggie (OGGIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 543.68K $ 543.68K $ 543.68K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 543.68K $ 543.68K $ 543.68K Alle tiders Høj: $ 0.00163479 $ 0.00163479 $ 0.00163479 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00054368 $ 0.00054368 $ 0.00054368 Få mere at vide om Oggie (OGGIE) pris

Oggie (OGGIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oggie (OGGIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OGGIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OGGIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OGGIE's tokenomics, kan du udforske OGGIE tokens live-pris!

OGGIE Prisprediktion Vil du vide, hvor OGGIE måske er på vej hen? Vores OGGIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OGGIE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!