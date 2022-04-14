Official Tiger King (EXOTIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Official Tiger King (EXOTIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Official Tiger King (EXOTIC) Information This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community. Officiel hjemmeside: https://officialexotic.com/ Køb EXOTIC nu!

Official Tiger King (EXOTIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Official Tiger King (EXOTIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.35K $ 14.35K $ 14.35K Samlet udbud $ 499.95M $ 499.95M $ 499.95M Cirkulerende forsyning $ 399.95M $ 399.95M $ 399.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.93K $ 17.93K $ 17.93K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Official Tiger King (EXOTIC) pris

Official Tiger King (EXOTIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Official Tiger King (EXOTIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXOTIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXOTIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXOTIC's tokenomics, kan du udforske EXOTIC tokens live-pris!

