Official Crypto Nostra (OCN) Information The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility Trade Tokens for Book

Trade Tokens for Merch

Trade Tokens for Nfts Officiel hjemmeside: http://www.officialcryptonostra.com/ Hvidbog: https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf Køb OCN nu!

Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Official Crypto Nostra (OCN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M Alle tiders Høj: $ 0.00742022 $ 0.00742022 $ 0.00742022 Alle tiders Lav: $ 0.00289932 $ 0.00289932 $ 0.00289932 Nuværende pris: $ 0.00299369 $ 0.00299369 $ 0.00299369 Få mere at vide om Official Crypto Nostra (OCN) pris

Official Crypto Nostra (OCN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Official Crypto Nostra (OCN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCN's tokenomics, kan du udforske OCN tokens live-pris!

