OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Information The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space. Officiel hjemmeside: https://www.officialbtrump.com Køb BTRUMP nu!

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 79.55K $ 79.55K $ 79.55K Samlet udbud $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Cirkulerende forsyning $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 79.55K $ 79.55K $ 79.55K Alle tiders Høj: $ 0.00337666 $ 0.00337666 $ 0.00337666 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) pris

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTRUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTRUMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTRUMP's tokenomics, kan du udforske BTRUMP tokens live-pris!

BTRUMP Prisprediktion Vil du vide, hvor BTRUMP måske er på vej hen? Vores BTRUMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BTRUMP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!