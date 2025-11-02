Officat (OFFICAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01334922$ 0.01334922 $ 0.01334922 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.41% Prisændring (1D) -0.20% Prisændring (7D) -7.14% Prisændring (7D) -7.14%

Officat (OFFICAT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har OFFICAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OFFICATs højeste pris nogensinde er $ 0.01334922, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OFFICAT har ændret sig med -0.41% i løbet af den sidste time, -0.20% i løbet af 24 timer og -7.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Officat (OFFICAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 486.62K$ 486.62K $ 486.62K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 486.62K$ 486.62K $ 486.62K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Officat er $ 486.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OFFICAT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 486.62K.