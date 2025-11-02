Odin Liquidity Network (ODIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00548099 $ 0.00548099 $ 0.00548099 24H lav $ 0.00562409 $ 0.00562409 $ 0.00562409 24H høj 24H lav $ 0.00548099$ 0.00548099 $ 0.00548099 24H høj $ 0.00562409$ 0.00562409 $ 0.00562409 All Time High $ 0.129051$ 0.129051 $ 0.129051 Laveste pris $ 0.00326052$ 0.00326052 $ 0.00326052 Prisændring (1H) +0.10% Prisændring (1D) -1.43% Prisændring (7D) +10.17% Prisændring (7D) +10.17%

Odin Liquidity Network (ODIN) realtidsprisen er $0.00549805. I løbet af de sidste 24 timer har ODIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00548099 og et højdepunkt på $ 0.00562409, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ODINs højeste pris nogensinde er $ 0.129051, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00326052.

Når det gælder kortsigtet performance, ODIN har ændret sig med +0.10% i løbet af den sidste time, -1.43% i løbet af 24 timer og +10.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Odin Liquidity Network (ODIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Cirkulationsforsyning 187.41M 187.41M 187.41M Samlet Udbud 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Den nuværende markedsværdi på Odin Liquidity Network er $ 1.03M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ODIN er 187.41M, med et samlet udbud på 187407814.7566593. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.03M.