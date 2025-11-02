UdvekslingDEX+
Den direkte Odin Liquidity Network pris i dag er 0.00549805 USD. Følg med i realtid ODIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ODIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ODIN

ODIN Prisinfo

Hvad er ODIN

ODIN Officiel hjemmeside

ODIN Tokenomics

ODIN Prisprognose

Odin Liquidity Network Pris (ODIN)

1 ODIN til USD direkte pris:

$0.00549805
$0.00549805
-1.40%1D
USD
Odin Liquidity Network (ODIN) Live prisdiagram
Odin Liquidity Network (ODIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00548099
$ 0.00548099
24H lav
$ 0.00562409
$ 0.00562409
24H høj

$ 0.00548099
$ 0.00548099

$ 0.00562409
$ 0.00562409

$ 0.129051
$ 0.129051

$ 0.00326052
$ 0.00326052

+0.10%

-1.43%

+10.17%

+10.17%

Odin Liquidity Network (ODIN) realtidsprisen er $0.00549805. I løbet af de sidste 24 timer har ODIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00548099 og et højdepunkt på $ 0.00562409, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ODINs højeste pris nogensinde er $ 0.129051, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00326052.

Når det gælder kortsigtet performance, ODIN har ændret sig med +0.10% i løbet af den sidste time, -1.43% i løbet af 24 timer og +10.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Odin Liquidity Network (ODIN) Markedsinformation

$ 1.03M
$ 1.03M

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M

187.41M
187.41M

187,407,814.7566593
187,407,814.7566593

Den nuværende markedsværdi på Odin Liquidity Network er $ 1.03M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ODIN er 187.41M, med et samlet udbud på 187407814.7566593. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.03M.

Odin Liquidity Network (ODIN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Odin Liquidity Network til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Odin Liquidity Network til USD $ -0.0007451875.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Odin Liquidity Network til USD $ -0.0013652746.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Odin Liquidity Network til USD $ -0.002058943806963525.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.43%
30 dage$ -0.0007451875-13.55%
60 dage$ -0.0013652746-24.83%
90 dage$ -0.002058943806963525-27.24%

Hvad er Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Odin Liquidity Network (ODIN) Ressource

Officiel hjemmeside

Odin Liquidity Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Odin Liquidity Network (ODIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Odin Liquidity Network (ODIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Odin Liquidity Network.

Tjek Odin Liquidity Network prisprediktion nu!

ODIN til lokale valutaer

Odin Liquidity Network (ODIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Odin Liquidity Network (ODIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ODIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Odin Liquidity Network (ODIN)

Hvor meget er Odin Liquidity Network (ODIN) værd i dag?
Den direkte ODIN pris i USD er 0.00549805 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ODIN til USD pris?
Den aktuelle pris på ODINtil USD er $ 0.00549805. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Odin Liquidity Network?
Markedsværdien for ODIN er $ 1.03M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ODIN?
Den cirkulerende forsyning af ODIN er 187.41M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ODIN?
ODIN opnåede en ATH-pris på 0.129051 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ODIN?
ODIN så en ATL-pris på 0.00326052 USD.
Hvad er handelsvolumen for ODIN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ODIN er -- USD.
Bliver ODIN højere i år?
ODIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ODIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,961.09

$3,867.32

$0.02842

$185.47

$1.0003

