Odie (ODIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Odie (ODIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Odie (ODIE) Information Odie will bring purpose to crypto communities without one. #1 Goal is to provide a meme token with a trading experience free of fear. A community and memebers that wont dump the supply! The community here will build bigger and stronger! 100% of circulating supply is in circulation day 1. Yes, that's MEMEBERS. Odie to the moon and he wants to take you too! Officiel hjemmeside: https://www.odieonsol.com/ Køb ODIE nu!

Odie (ODIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Odie (ODIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.26K $ 16.26K $ 16.26K Samlet udbud $ 984.92M $ 984.92M $ 984.92M Cirkulerende forsyning $ 984.92M $ 984.92M $ 984.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.26K $ 16.26K $ 16.26K Alle tiders Høj: $ 0.0076814 $ 0.0076814 $ 0.0076814 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Odie (ODIE) pris

Odie (ODIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Odie (ODIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ODIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ODIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ODIE's tokenomics, kan du udforske ODIE tokens live-pris!

ODIE Prisprediktion Vil du vide, hvor ODIE måske er på vej hen? Vores ODIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ODIE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!