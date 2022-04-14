OctonetAI (OCTO) Tokenomics

USD

OctonetAI (OCTO) Information

At OctonetAI, we are committed to revolutionizing the way developers, businesses, and researchers access and utilize artificial intelligence. Powered by the Solana blockchain, our innovative platform offers a comprehensive suite of AI and machine learning solutions designed for scalability, speed, and affordability.

From pre trained models to high performance GPU rentals, OctonetAI is your gateway to unlocking the full potential of AI technology.

Join us in shaping the future of AI-driven applications and discover the possibilities that OctonetAI can bring to your projects

Officiel hjemmeside:
https://www.octonet.ai/
Hvidbog:
https://docs.octonet.ai/

OctonetAI (OCTO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OctonetAI (OCTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.19M
$ 1.19M
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.19M
$ 1.19M
Alle tiders Høj:
$ 0.329984
$ 0.329984
Alle tiders Lav:
$ 0.00287734
$ 0.00287734
Nuværende pris:
$ 0.01191059
$ 0.01191059

OctonetAI (OCTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for OctonetAI (OCTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal OCTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange OCTO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår OCTO's tokenomics, kan du udforske OCTO tokens live-pris!

OCTO Prisprediktion

Vil du vide, hvor OCTO måske er på vej hen? Vores OCTO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.