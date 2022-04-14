OceansGallerie On SUI (OCEANS) Tokenomics Få vigtig indsigt i OceansGallerie On SUI (OCEANS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Information OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space. Officiel hjemmeside: https://oceansgallerie.xyz/

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OceansGallerie On SUI (OCEANS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 221.06K Samlet udbud $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.58M Alle tiders Høj: $ 0.00325626 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001579

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OceansGallerie On SUI (OCEANS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCEANS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCEANS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCEANS's tokenomics, kan du udforske OCEANS tokens live-pris!

