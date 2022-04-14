OceanFund (OF) Tokenomics Få vigtig indsigt i OceanFund (OF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OceanFund (OF) Information OceanFund is a community-driven investment fund focused on supporting a diverse portfolio of solid crypto projects. By leveraging the collective knowledge and resources of our community, we identify promising opportunities and share the profits through buybacks of our $OF token. This mechanism not only rewards our token holders but also reduces the token's supply, enhancing long-term value for our community members.

OceanFund (OF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OceanFund (OF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.22K $ 6.22K $ 6.22K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.22K $ 6.22K $ 6.22K Alle tiders Høj: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Alle tiders Lav: $ 0.00262434 $ 0.00262434 $ 0.00262434 Nuværende pris: $ 0.00621731 $ 0.00621731 $ 0.00621731 Få mere at vide om OceanFund (OF) pris

OceanFund (OF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OceanFund (OF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OF's tokenomics, kan du udforske OF tokens live-pris!

