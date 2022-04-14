OceanEX (OCE) Tokenomics Få vigtig indsigt i OceanEX (OCE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OceanEX (OCE) Information OCE is an indispensable piece of OceanEx’s ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx’s quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future Officiel hjemmeside: https://oceanex.pro/ Køb OCE nu!

OceanEX (OCE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OceanEX (OCE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 396.33K $ 396.33K $ 396.33K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 566.18K $ 566.18K $ 566.18K Alle tiders Høj: $ 0.01640565 $ 0.01640565 $ 0.01640565 Alle tiders Lav: $ 0.00003925 $ 0.00003925 $ 0.00003925 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om OceanEX (OCE) pris

OceanEX (OCE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OceanEX (OCE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCE's tokenomics, kan du udforske OCE tokens live-pris!

