Obi PNut Kenobi (OPK) Tokenomics

Obi PNut Kenobi (OPK) Information Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal. Officiel hjemmeside: https://www.opksol.com/ Køb OPK nu!

Obi PNut Kenobi (OPK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Obi PNut Kenobi (OPK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 224.29K $ 224.29K $ 224.29K Samlet udbud $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M Cirkulerende forsyning $ 999.20M $ 999.20M $ 999.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 224.29K $ 224.29K $ 224.29K Alle tiders Høj: $ 0.04561382 $ 0.04561382 $ 0.04561382 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022557 $ 0.00022557 $ 0.00022557 Få mere at vide om Obi PNut Kenobi (OPK) pris

Obi PNut Kenobi (OPK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Obi PNut Kenobi (OPK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPK's tokenomics, kan du udforske OPK tokens live-pris!

