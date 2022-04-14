OATH (OATH) Tokenomics Få vigtig indsigt i OATH (OATH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OATH (OATH) Information The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible. Officiel hjemmeside: https://www.oath.eco/ Køb OATH nu!

OATH (OATH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OATH (OATH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 132.98K $ 132.98K $ 132.98K Samlet udbud $ 171.52M $ 171.52M $ 171.52M Cirkulerende forsyning $ 171.42M $ 171.42M $ 171.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 133.06K $ 133.06K $ 133.06K Alle tiders Høj: $ 0.664838 $ 0.664838 $ 0.664838 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00077576 $ 0.00077576 $ 0.00077576 Få mere at vide om OATH (OATH) pris

OATH (OATH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OATH (OATH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OATH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OATH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OATH's tokenomics, kan du udforske OATH tokens live-pris!

OATH Prisprediktion Vil du vide, hvor OATH måske er på vej hen? Vores OATH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OATH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!