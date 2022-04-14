O3 (O3) Tokenomics Få vigtig indsigt i O3 (O3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

O3 (O3) Information O3 Layer is a modular Layer 3 blockchain built on Bitcoin, designed to improve scalability, efficiency, and interoperability. By combining Arbitrum Orbit for execution, Avail for data availability, and Layeredge for verification, it enables fast, secure, and cost-effective transactions. With zk-proof technology and support for Real-World Assets (RWA) and dApps, O3 Layer unlocks Bitcoin's potential beyond digital gold, proving transactions on Bitcoin Layer 1. Focused on decentralization, it prioritizes community-driven development, offering a robust, scalable solution for the blockchain ecosystem. Officiel hjemmeside: https://o3layer.com/ Hvidbog: https://docs.o3layer.com/ Køb O3 nu!

O3 (O3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for O3 (O3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 544.76 $ 544.76 $ 544.76 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.77K $ 7.77K $ 7.77K Alle tiders Høj: $ 0.152159 $ 0.152159 $ 0.152159 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om O3 (O3) pris

O3 (O3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for O3 (O3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal O3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange O3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår O3's tokenomics, kan du udforske O3 tokens live-pris!

O3 Prisprediktion Vil du vide, hvor O3 måske er på vej hen? Vores O3 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se O3 Tokens prisprediktion nu!

