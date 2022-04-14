O3 Swap (O3) Tokenomics Få vigtig indsigt i O3 Swap (O3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

O3 Swap (O3) Information O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price. Officiel hjemmeside: https://o3swap.com/ Køb O3 nu!

O3 Swap (O3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for O3 Swap (O3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 56.47K $ 56.47K $ 56.47K Samlet udbud $ 49.49M $ 49.49M $ 49.49M Cirkulerende forsyning $ 35.73M $ 35.73M $ 35.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.22K $ 78.22K $ 78.22K Alle tiders Høj: $ 14.87 $ 14.87 $ 14.87 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00158052 $ 0.00158052 $ 0.00158052 Få mere at vide om O3 Swap (O3) pris

O3 Swap (O3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for O3 Swap (O3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal O3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange O3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår O3's tokenomics, kan du udforske O3 tokens live-pris!

O3 Prisprediktion Vil du vide, hvor O3 måske er på vej hen? Vores O3 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se O3 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!