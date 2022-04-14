O Intelligence Coin (OI) Tokenomics Få vigtig indsigt i O Intelligence Coin (OI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

O Intelligence Coin (OI) Information OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world's first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.

O Intelligence Coin (OI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for O Intelligence Coin (OI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.62M $ 12.62M $ 12.62M Samlet udbud $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Cirkulerende forsyning $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.62M $ 12.62M $ 12.62M Alle tiders Høj: $ 213,062,243 $ 213,062,243 $ 213,062,243 Alle tiders Lav: $ 7,375,145 $ 7,375,145 $ 7,375,145 Nuværende pris: $ 12,620,657 $ 12,620,657 $ 12,620,657 Få mere at vide om O Intelligence Coin (OI) pris

O Intelligence Coin (OI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for O Intelligence Coin (OI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OI's tokenomics, kan du udforske OI tokens live-pris!

