Nyzo (NYZO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nyzo (NYZO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nyzo (NYZO) Information Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world. Officiel hjemmeside: https://nyzo.co Køb NYZO nu!

Nyzo (NYZO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nyzo (NYZO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 131,91K $ 131,91K $ 131,91K Samlet udbud $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Cirkulerende forsyning $ 23,44M $ 23,44M $ 23,44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 562,68K $ 562,68K $ 562,68K Alle tiders Høj: $ 1,59 $ 1,59 $ 1,59 Alle tiders Lav: $ 0,00209566 $ 0,00209566 $ 0,00209566 Nuværende pris: $ 0,0056268 $ 0,0056268 $ 0,0056268 Få mere at vide om Nyzo (NYZO) pris

Nyzo (NYZO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nyzo (NYZO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NYZO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NYZO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NYZO's tokenomics, kan du udforske NYZO tokens live-pris!

NYZO Prisprediktion Vil du vide, hvor NYZO måske er på vej hen? Vores NYZO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NYZO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!