Nyxia AI (NYXC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nyxia AI (NYXC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nyxia AI (NYXC) Information Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality. Officiel hjemmeside: https://nyxia.ai Hvidbog: https://nyxia.ai/project/catpaper/ Køb NYXC nu!

Nyxia AI (NYXC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nyxia AI (NYXC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 106.83K $ 106.83K $ 106.83K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 106.83K $ 106.83K $ 106.83K Alle tiders Høj: $ 0.475061 $ 0.475061 $ 0.475061 Alle tiders Lav: $ 0.00281098 $ 0.00281098 $ 0.00281098 Nuværende pris: $ 0.01068331 $ 0.01068331 $ 0.01068331 Få mere at vide om Nyxia AI (NYXC) pris

Nyxia AI (NYXC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nyxia AI (NYXC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NYXC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NYXC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NYXC's tokenomics, kan du udforske NYXC tokens live-pris!

NYXC Prisprediktion Vil du vide, hvor NYXC måske er på vej hen? Vores NYXC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NYXC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!