Nyx by Virtuals (NYX) Information Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price. Officiel hjemmeside: https://www.heynyx.xyz/ Køb NYX nu!

Nyx by Virtuals (NYX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nyx by Virtuals (NYX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.17K $ 24.17K $ 24.17K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.17K $ 24.17K $ 24.17K Alle tiders Høj: $ 0.0144835 $ 0.0144835 $ 0.0144835 Alle tiders Lav: $ 0.00000922 $ 0.00000922 $ 0.00000922 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Nyx by Virtuals (NYX) pris

Nyx by Virtuals (NYX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nyx by Virtuals (NYX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NYX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NYX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NYX's tokenomics, kan du udforske NYX tokens live-pris!

