Nyvo (NYVO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.14% Prisændring (1D) -0.24% Prisændring (7D) -8.21% Prisændring (7D) -8.21%

Nyvo (NYVO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har NYVO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NYVOs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NYVO har ændret sig med +1.14% i løbet af den sidste time, -0.24% i løbet af 24 timer og -8.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nyvo (NYVO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.19K$ 7.19K $ 7.19K Cirkulationsforsyning 973.80M 973.80M 973.80M Samlet Udbud 994,316,384.279656 994,316,384.279656 994,316,384.279656

Den nuværende markedsværdi på Nyvo er $ 7.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NYVO er 973.80M, med et samlet udbud på 994316384.279656. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.19K.