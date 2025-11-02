Nyan Heroes (NYAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00103479 24H lav $ 0.00113269 24H høj All Time High $ 0.457078 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.06% Prisændring (1D) +2.80% Prisændring (7D) +1.92%

Nyan Heroes (NYAN) realtidsprisen er $0.00107757. I løbet af de sidste 24 timer har NYAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00103479 og et højdepunkt på $ 0.00113269, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NYANs højeste pris nogensinde er $ 0.457078, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NYAN har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, +2.80% i løbet af 24 timer og +1.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nyan Heroes (NYAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 157.23K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.07M Cirkulationsforsyning 146.35M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Nyan Heroes er $ 157.23K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NYAN er 146.35M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.07M.