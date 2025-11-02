UdvekslingDEX+
Den direkte Nyan Heroes pris i dag er 0.00107757 USD. Følg med i realtid NYAN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NYAN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Nyan Heroes pris i dag er 0.00107757 USD. Følg med i realtid NYAN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NYAN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om NYAN

NYAN Prisinfo

Hvad er NYAN

NYAN Whitepaper

NYAN Officiel hjemmeside

NYAN Tokenomics

NYAN Prisprognose

Nyan Heroes Logo

Nyan Heroes Pris (NYAN)

Ikke noteret

1 NYAN til USD direkte pris:

$0.00107757
+2.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Nyan Heroes (NYAN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:22:23 (UTC+8)

Nyan Heroes (NYAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00103479
24H lav
$ 0.00113269
24H høj

$ 0.00103479
$ 0.00113269
$ 0.457078
$ 0
+0.06%

+2.80%

+1.92%

+1.92%

Nyan Heroes (NYAN) realtidsprisen er $0.00107757. I løbet af de sidste 24 timer har NYAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00103479 og et højdepunkt på $ 0.00113269, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NYANs højeste pris nogensinde er $ 0.457078, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NYAN har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, +2.80% i løbet af 24 timer og +1.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nyan Heroes (NYAN) Markedsinformation

$ 157.23K
--
$ 1.07M
146.35M
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Nyan Heroes er $ 157.23K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NYAN er 146.35M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.07M.

Nyan Heroes (NYAN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Nyan Heroes til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Nyan Heroes til USD $ -0.0004634544.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Nyan Heroes til USD $ -0.0000024167.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Nyan Heroes til USD $ -0.0026401462044207965.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+2.80%
30 dage$ -0.0004634544-43.00%
60 dage$ -0.0000024167-0.22%
90 dage$ -0.0026401462044207965-71.01%

Hvad er Nyan Heroes (NYAN)

Nyan Heroes is a team-based hero shooter featuring cats piloting mechs. Master unique abilities and advanced feline movement. Customize your mech loadout with weapons and mods. Even after your mech falls in combat, your cat skills can still turn the tide of battle for your team!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Nyan Heroes (NYAN) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Nyan Heroes Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Nyan Heroes (NYAN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Nyan Heroes (NYAN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Nyan Heroes.

Tjek Nyan Heroes prisprediktion nu!

NYAN til lokale valutaer

Nyan Heroes (NYAN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Nyan Heroes (NYAN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NYAN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Nyan Heroes (NYAN)

Hvor meget er Nyan Heroes (NYAN) værd i dag?
Den direkte NYAN pris i USD er 0.00107757 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NYAN til USD pris?
Den aktuelle pris på NYANtil USD er $ 0.00107757. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Nyan Heroes?
Markedsværdien for NYAN er $ 157.23K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NYAN?
Den cirkulerende forsyning af NYAN er 146.35M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NYAN?
NYAN opnåede en ATH-pris på 0.457078 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NYAN?
NYAN så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for NYAN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NYAN er -- USD.
Bliver NYAN højere i år?
NYAN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NYAN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Nyan Heroes (NYAN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

