24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00154064 24H høj $ 0.00181534 All Time High $ 0.00637036 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.68% Prisændring (1D) -5.01% Prisændring (7D) -42.04%

Nyan Cat (NYAN) realtidsprisen er $0.00169635. I løbet af de sidste 24 timer har NYAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00154064 og et højdepunkt på $ 0.00181534, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NYANs højeste pris nogensinde er $ 0.00637036, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NYAN har ændret sig med +0.68% i løbet af den sidste time, -5.01% i løbet af 24 timer og -42.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Markedsværdi $ 1.68M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.68M Cirkulationsforsyning 999.98M Samlet Udbud 999,979,528.701393

Den nuværende markedsværdi på Nyan Cat er $ 1.68M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NYAN er 999.98M, med et samlet udbud på 999979528.701393. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.68M.