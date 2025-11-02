UdvekslingDEX+
Den direkte Nuwa World by Virtuals pris i dag er 0.0011895 USD. Følg med i realtid NUWA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NUWA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Nuwa World by Virtuals pris i dag er 0.0011895 USD. Følg med i realtid NUWA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NUWA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om NUWA

NUWA Prisinfo

Hvad er NUWA

NUWA Officiel hjemmeside

NUWA Tokenomics

NUWA Prisprognose

Nuwa World by Virtuals Pris (NUWA)

1 NUWA til USD direkte pris:

$0.00118951
$0.00118951$0.00118951
+27.40%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
USD
Nuwa World by Virtuals (NUWA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:21:58 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00092787
$ 0.00092787$ 0.00092787
24H lav
$ 0.00137151
$ 0.00137151$ 0.00137151
24H høj

$ 0.00092787
$ 0.00092787$ 0.00092787

$ 0.00137151
$ 0.00137151$ 0.00137151

$ 0.00137151
$ 0.00137151$ 0.00137151

$ 0.00050751
$ 0.00050751$ 0.00050751

-0.52%

+27.38%

+12.82%

+12.82%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) realtidsprisen er $0.0011895. I løbet af de sidste 24 timer har NUWA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00092787 og et højdepunkt på $ 0.00137151, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NUWAs højeste pris nogensinde er $ 0.00137151, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00050751.

Når det gælder kortsigtet performance, NUWA har ændret sig med -0.52% i løbet af den sidste time, +27.38% i løbet af 24 timer og +12.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Markedsinformation

$ 309.20K
$ 309.20K$ 309.20K

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

254.59M
254.59M 254.59M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Nuwa World by Virtuals er $ 309.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NUWA er 254.59M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.21M.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Nuwa World by Virtuals til USD $ +0.00025566.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Nuwa World by Virtuals til USD $ +0.0000112601.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Nuwa World by Virtuals til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Nuwa World by Virtuals til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00025566+27.38%
30 dage$ +0.0000112601+0.95%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ressource

Officiel hjemmeside

Nuwa World by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Nuwa World by Virtuals (NUWA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Nuwa World by Virtuals (NUWA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Nuwa World by Virtuals.

Tjek Nuwa World by Virtuals prisprediktion nu!

NUWA til lokale valutaer

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Nuwa World by Virtuals (NUWA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NUWA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Hvor meget er Nuwa World by Virtuals (NUWA) værd i dag?
Den direkte NUWA pris i USD er 0.0011895 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NUWA til USD pris?
Den aktuelle pris på NUWAtil USD er $ 0.0011895. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Nuwa World by Virtuals?
Markedsværdien for NUWA er $ 309.20K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NUWA?
Den cirkulerende forsyning af NUWA er 254.59M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NUWA?
NUWA opnåede en ATH-pris på 0.00137151 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NUWA?
NUWA så en ATL-pris på 0.00050751 USD.
Hvad er handelsvolumen for NUWA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NUWA er -- USD.
Bliver NUWA højere i år?
NUWA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NUWA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:21:58 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

