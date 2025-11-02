Nuwa World by Virtuals (NUWA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00092787 24H høj $ 0.00137151 All Time High $ 0.00137151 Laveste pris $ 0.00050751 Prisændring (1H) -0.52% Prisændring (1D) +27.38% Prisændring (7D) +12.82%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) realtidsprisen er $0.0011895. I løbet af de sidste 24 timer har NUWA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00092787 og et højdepunkt på $ 0.00137151, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NUWAs højeste pris nogensinde er $ 0.00137151, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00050751.

Når det gælder kortsigtet performance, NUWA har ændret sig med -0.52% i løbet af den sidste time, +27.38% i løbet af 24 timer og +12.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 309.20K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.21M Cirkulationsforsyning 254.59M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Nuwa World by Virtuals er $ 309.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NUWA er 254.59M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.21M.