Nuvola Digital (NVL) Information Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains. Officiel hjemmeside: https://www.nuvoladigital.io/ Hvidbog: https://nuvola.gitbook.io/nuvola-digital-whitepaper-v1 Køb NVL nu!

Nuvola Digital (NVL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nuvola Digital (NVL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 16.87M $ 16.87M $ 16.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.20M $ 16.20M $ 16.20M Alle tiders Høj: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Alle tiders Lav: $ 0.137608 $ 0.137608 $ 0.137608 Nuværende pris: $ 0.77165 $ 0.77165 $ 0.77165 Få mere at vide om Nuvola Digital (NVL) pris

Nuvola Digital (NVL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nuvola Digital (NVL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NVL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NVL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NVL's tokenomics, kan du udforske NVL tokens live-pris!

NVL Prisprediktion Vil du vide, hvor NVL måske er på vej hen? Vores NVL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NVL Tokens prisprediktion nu!

