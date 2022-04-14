Nutcash (NCASH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nutcash (NCASH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum. Officiel hjemmeside: https://nutcash.org

Nutcash (NCASH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nutcash (NCASH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 90.98K $ 90.98K $ 90.98K Samlet udbud $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M Cirkulerende forsyning $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 112.17K $ 112.17K $ 112.17K Alle tiders Høj: $ 0.04601289 $ 0.04601289 $ 0.04601289 Alle tiders Lav: $ 0.00403238 $ 0.00403238 $ 0.00403238 Nuværende pris: $ 0.01067747 $ 0.01067747 $ 0.01067747 Få mere at vide om Nutcash (NCASH) pris

Nutcash (NCASH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nutcash (NCASH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NCASH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NCASH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NCASH's tokenomics, kan du udforske NCASH tokens live-pris!

NCASH Prisprediktion Vil du vide, hvor NCASH måske er på vej hen? Vores NCASH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NCASH Tokens prisprediktion nu!

