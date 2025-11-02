nunu (NUNU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00768959 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.14% Prisændring (1D) -8.77% Prisændring (7D) -19.60%

nunu (NUNU) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har NUNU handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NUNUs højeste pris nogensinde er $ 0.00768959, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NUNU har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, -8.77% i løbet af 24 timer og -19.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

nunu (NUNU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 349.14K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 349.14K Cirkulationsforsyning 999.96M Samlet Udbud 999,955,589.561071

Den nuværende markedsværdi på nunu er $ 349.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NUNU er 999.96M, med et samlet udbud på 999955589.561071. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 349.14K.