Nummus Aeternitas Pris (NUMMUS)
+0.21%
-0.97%
-10.27%
-10.27%
Nummus Aeternitas (NUMMUS) realtidsprisen er $0.01130596. I løbet af de sidste 24 timer har NUMMUS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01104096 og et højdepunkt på $ 0.01155622, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NUMMUSs højeste pris nogensinde er $ 0.169721, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00785804.
Når det gælder kortsigtet performance, NUMMUS har ændret sig med +0.21% i løbet af den sidste time, -0.97% i løbet af 24 timer og -10.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Nummus Aeternitas er $ 1.13M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NUMMUS er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.13M.
I løbet af i dag var prisændringen af Nummus Aeternitas til USD $ -0.00011168528268689.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Nummus Aeternitas til USD $ -0.0018826729.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Nummus Aeternitas til USD $ -0.0080354962.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Nummus Aeternitas til USD $ -0.07172836338593787.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ -0.00011168528268689
|-0.97%
|30 dage
|$ -0.0018826729
|-16.65%
|60 dage
|$ -0.0080354962
|-71.07%
|90 dage
|$ -0.07172836338593787
|-86.38%
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.
The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.
The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.
Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
