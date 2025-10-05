Nummus Aeternitas (NUMMUS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01104096 $ 0.01104096 $ 0.01104096 24H lav $ 0.01155622 $ 0.01155622 $ 0.01155622 24H høj 24H lav $ 0.01104096$ 0.01104096 $ 0.01104096 24H høj $ 0.01155622$ 0.01155622 $ 0.01155622 All Time High $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 Laveste pris $ 0.00785804$ 0.00785804 $ 0.00785804 Prisændring (1H) +0.21% Prisændring (1D) -0.97% Prisændring (7D) -10.27% Prisændring (7D) -10.27%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) realtidsprisen er $0.01130596. I løbet af de sidste 24 timer har NUMMUS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01104096 og et højdepunkt på $ 0.01155622, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NUMMUSs højeste pris nogensinde er $ 0.169721, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00785804.

Når det gælder kortsigtet performance, NUMMUS har ændret sig med +0.21% i løbet af den sidste time, -0.97% i løbet af 24 timer og -10.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Nummus Aeternitas er $ 1.13M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NUMMUS er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.13M.