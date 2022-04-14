NUMBER ($NUMBER) Tokenomics Få vigtig indsigt i NUMBER ($NUMBER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NUMBER ($NUMBER) Information Memecoin related to numerology, looking to save ETH by posting bounties what giveaway $NUMBER It is on Ethereum and backed by the developers of some of ETH's lindiest memes Per their Dexscreener page: $NUMBER is the token created by the Numerology Foundation to spread wealth, truth, beauty, and justice to degens all across the world. $NUMBER represents the calculated truths of life that none of us can escape. Officiel hjemmeside: https://number.club/

NUMBER ($NUMBER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NUMBER ($NUMBER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.49M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.49M Alle tiders Høj: $ 0.059955 Alle tiders Lav: $ 0.00257939 Nuværende pris: $ 0.00349359

NUMBER ($NUMBER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NUMBER ($NUMBER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $NUMBER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $NUMBER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $NUMBER's tokenomics, kan du udforske $NUMBER tokens live-pris!

