Nucleon xCFX (XCFX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nucleon xCFX (XCFX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nucleon xCFX (XCFX) Information Officiel hjemmeside: https://www.nucleon.space/ Hvidbog: https://doc.nucleon.network/ Køb XCFX nu!

Nucleon xCFX (XCFX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nucleon xCFX (XCFX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Samlet udbud $ 15.64M $ 15.64M $ 15.64M Cirkulerende forsyning $ 15.64M $ 15.64M $ 15.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Alle tiders Høj: $ 0.610639 $ 0.610639 $ 0.610639 Alle tiders Lav: $ 0.064895 $ 0.064895 $ 0.064895 Nuværende pris: $ 0.230844 $ 0.230844 $ 0.230844 Få mere at vide om Nucleon xCFX (XCFX) pris

Nucleon xCFX (XCFX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nucleon xCFX (XCFX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XCFX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XCFX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XCFX's tokenomics, kan du udforske XCFX tokens live-pris!

