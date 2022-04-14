NOWK (NOWK) Tokenomics Få vigtig indsigt i NOWK (NOWK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NOWK (NOWK) Information The Next Big Secret. $NOWK is a stealthy, community-driven meme token on Solana. Be part of the exclusive early adoption stage and unlock the potential of this hidden gem. NOWK is based on the viral meme No One Will Know which took the internet by storm! NOWK has something for everyone! Everybody has something No One Will Know. Your secrets are safe but not your MEMES! NOWK is the meme of memes! Officiel hjemmeside: https://www.nowk.io/ Køb NOWK nu!

NOWK (NOWK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NOWK (NOWK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.78K $ 32.78K $ 32.78K Samlet udbud $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Cirkulerende forsyning $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.78K $ 32.78K $ 32.78K Alle tiders Høj: $ 0.00137775 $ 0.00137775 $ 0.00137775 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om NOWK (NOWK) pris

NOWK (NOWK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NOWK (NOWK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOWK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOWK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOWK's tokenomics, kan du udforske NOWK tokens live-pris!

