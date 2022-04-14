Novem Gold Token (NNN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Novem Gold Token (NNN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Novem Gold Token (NNN) Information NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token. Officiel hjemmeside: https://novemgold.com/ Køb NNN nu!

Novem Gold Token (NNN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Novem Gold Token (NNN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M Samlet udbud $ 215.53K $ 215.53K $ 215.53K Cirkulerende forsyning $ 215.53K $ 215.53K $ 215.53K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M Alle tiders Høj: $ 669.65 $ 669.65 $ 669.65 Alle tiders Lav: $ 0.00129991 $ 0.00129991 $ 0.00129991 Nuværende pris: $ 94.61 $ 94.61 $ 94.61 Få mere at vide om Novem Gold Token (NNN) pris

Novem Gold Token (NNN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Novem Gold Token (NNN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NNN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NNN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NNN's tokenomics, kan du udforske NNN tokens live-pris!

NNN Prisprediktion Vil du vide, hvor NNN måske er på vej hen? Vores NNN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NNN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!