nounspace ($SPACE) Tokenomics Få vigtig indsigt i nounspace ($SPACE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

nounspace ($SPACE) Information nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20). Officiel hjemmeside: https://nounspace.com Køb $SPACE nu!

nounspace ($SPACE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for nounspace ($SPACE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 538.01K $ 538.01K $ 538.01K Samlet udbud $ 102.88M $ 102.88M $ 102.88M Cirkulerende forsyning $ 102.88M $ 102.88M $ 102.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 538.01K $ 538.01K $ 538.01K Alle tiders Høj: $ 0.0445513 $ 0.0445513 $ 0.0445513 Alle tiders Lav: $ 0.00337239 $ 0.00337239 $ 0.00337239 Nuværende pris: $ 0.00523761 $ 0.00523761 $ 0.00523761 Få mere at vide om nounspace ($SPACE) pris

nounspace ($SPACE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for nounspace ($SPACE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $SPACE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $SPACE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $SPACE's tokenomics, kan du udforske $SPACE tokens live-pris!

$SPACE Prisprediktion Vil du vide, hvor $SPACE måske er på vej hen? Vores $SPACE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $SPACE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!