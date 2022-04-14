Notional Finance (NOTE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Notional Finance (NOTE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Notional Finance (NOTE) Information Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token. Officiel hjemmeside: https://notional.finance/ Køb NOTE nu!

Notional Finance (NOTE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Notional Finance (NOTE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Samlet udbud $ 97.75M $ 97.75M $ 97.75M Cirkulerende forsyning $ 47.03M $ 47.03M $ 47.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Alle tiders Høj: $ 23.42 $ 23.42 $ 23.42 Alle tiders Lav: $ 0.01610857 $ 0.01610857 $ 0.01610857 Nuværende pris: $ 0.04464915 $ 0.04464915 $ 0.04464915 Få mere at vide om Notional Finance (NOTE) pris

Notional Finance (NOTE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Notional Finance (NOTE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOTE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOTE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOTE's tokenomics, kan du udforske NOTE tokens live-pris!

NOTE Prisprediktion Vil du vide, hvor NOTE måske er på vej hen? Vores NOTE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NOTE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!