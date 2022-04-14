Noti (NOTI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Noti (NOTI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Noti (NOTI) Information Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. Officiel hjemmeside: https://noti.io/ Hvidbog: https://noti.io/docs/noti-whitepaper.pdf Køb NOTI nu!

Noti (NOTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Noti (NOTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 168.50K $ 168.50K $ 168.50K Samlet udbud $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Cirkulerende forsyning $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Alle tiders Høj: $ 0.24133 $ 0.24133 $ 0.24133 Alle tiders Lav: $ 0.00412451 $ 0.00412451 $ 0.00412451 Nuværende pris: $ 0.00538823 $ 0.00538823 $ 0.00538823 Få mere at vide om Noti (NOTI) pris

Noti (NOTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Noti (NOTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NOTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NOTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NOTI's tokenomics, kan du udforske NOTI tokens live-pris!

