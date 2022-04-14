NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i NOT A CHILL GUY (PHILLIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Information The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see... Officiel hjemmeside: https://memsite.fun/phillip Køb PHILLIP nu!

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NOT A CHILL GUY (PHILLIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.41K $ 9.41K $ 9.41K Samlet udbud $ 996.16M $ 996.16M $ 996.16M Cirkulerende forsyning $ 996.16M $ 996.16M $ 996.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.41K $ 9.41K $ 9.41K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om NOT A CHILL GUY (PHILLIP) pris

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NOT A CHILL GUY (PHILLIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHILLIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHILLIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHILLIP's tokenomics, kan du udforske PHILLIP tokens live-pris!

PHILLIP Prisprediktion Vil du vide, hvor PHILLIP måske er på vej hen? Vores PHILLIP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PHILLIP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!