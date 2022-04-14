Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nostra Staked STRK (NSTSTRK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Information stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols. Officiel hjemmeside: https://nostra.finance/ Køb NSTSTRK nu!

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nostra Staked STRK (NSTSTRK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 189.89K $ 189.89K $ 189.89K Samlet udbud $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Cirkulerende forsyning $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 189.89K $ 189.89K $ 189.89K Alle tiders Høj: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Alle tiders Lav: $ 0.096074 $ 0.096074 $ 0.096074 Nuværende pris: $ 0.131359 $ 0.131359 $ 0.131359 Få mere at vide om Nostra Staked STRK (NSTSTRK) pris

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nostra Staked STRK (NSTSTRK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NSTSTRK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NSTSTRK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NSTSTRK's tokenomics, kan du udforske NSTSTRK tokens live-pris!

