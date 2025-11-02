Nosey (NOSEY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0012941$ 0.0012941 $ 0.0012941 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.60% Prisændring (1D) +15.97% Prisændring (7D) +32.34% Prisændring (7D) +32.34%

Nosey (NOSEY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har NOSEY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NOSEYs højeste pris nogensinde er $ 0.0012941, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NOSEY har ændret sig med +1.60% i løbet af den sidste time, +15.97% i løbet af 24 timer og +32.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nosey (NOSEY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 34.13K$ 34.13K $ 34.13K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 34.13K$ 34.13K $ 34.13K Cirkulationsforsyning 998.94M 998.94M 998.94M Samlet Udbud 998,939,589.945292 998,939,589.945292 998,939,589.945292

Den nuværende markedsværdi på Nosey er $ 34.13K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NOSEY er 998.94M, med et samlet udbud på 998939589.945292. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 34.13K.